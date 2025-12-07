A che ora lo sci di fondo oggi in tv 10 km Trondheim 2025 | programma tv startlist streaming

Terzo e ultimo giorno di gare a Trondheim. Si chiude questa parte norvegese della Coppa del Mondo di sci di fondo, e stavolta è in tecnica libera che si va a gareggiare in questa 10 km con partenza a intervalli dalla quale ci si attendono numerosi temi d’interesse. Il capitolo Italia, innanzitutto: sono 12 a presentarsi al via, 6 per parte. Si spera di rivedere al via Maria Gismondi, non partita ieri, ma molti occhi sono al solito puntati sulla condizione di Federico Pellegrino. Il tutto in quello che può essere un giorno ancora a tinte norvegesi, forse non allo stesso livello di ieri (8 su 8 nel maschile), ma comunque a grandi linee. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 10 km Trondheim 2025: programma, tv, startlist, streaming

