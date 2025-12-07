A che ora lo sci alpino oggi in tv | startlist giganti Tremblant e Beaver Creek programma streaming

Oggi, domenica 7 dicembre, la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 catalizzerà l’attenzione degli appassionati. Donne e uomini saranno impegnate a Tremblant (Canada) e a Beaver Creek (USA) in due giganti che promettono di essere assai spettacolari, prestando attenzione alle variabili meteorologiche, che potrebbero andare a incidere sullo svolgimento delle gare. Sulla Flying Mile seconda prova tra le porte larghe consecutiva a livello femminile, dopo quanto accaduto ieri. Una sorta di secondo tempo in cui la neozelandese Alice Robinson vorrà ribadire il concetto sulla sua superiorità in questa specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist giganti Tremblant e Beaver Creek, programma, streaming

