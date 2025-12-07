A che ora il biathlon oggi in tv Inseguimenti Oestersund 2025 | programma tv startlist streaming

Si completa il programma di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: nel pomeriggio di oggi, domenica 7 dicembre, si terranno gli inseguimenti. Alle ore 13.15 toccherà alla 10 km femminile, mentre alle ore 15.20 sarà la volta della 12.5 km maschile. L’Italia schiererà otto azzurri: tra le donne Lisa Vittozzi partirà 15ma, Dorothea Wierer 17ma, Samuela Comola 22ma, Michela Carrara 54ma, ed Hannah Auchentaller 56ma, mentre tra gli uomini Tommaso Giacomel scatterà ottavo, Lukas Hofer 28°, ed Elia Zeni 58°. La diretta tv delle pursuit della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD (per le donne), Eurosport 1 HD (per gli uomini), discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

