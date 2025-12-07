A che ora gli sport invernali oggi | orari domenica 7 dicembre calendario gare tv streaming

Oggi, domenica 7 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, il salto con gli sci, lo sci di fondo, la combinata nordica, lo slittino e lo speed skating, e di Coppa del Mondo junior per lo speed skating. LA DIRETTA LIVE DELLE 10 KM DI SCI DI FONDO ALLE 9.30 E 11.55 LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 13.15 LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.20 Si concluderà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: alle ore 13.15 si terrà la 10 km pursuit femminile, mentre alle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi: orari domenica 7 dicembre, calendario gare, tv, streaming

