A che ora gli sport invernali oggi | orari domenica 7 dicembre calendario gare tv streaming

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 7 dicembre,  saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del   Mondo  per lo sci alpino, il biathlon, il salto con gli sci, lo sci di fondo, la combinata nordica, lo slittino e lo speed skating, e di Coppa del Mondo junior per lo speed skating. LA DIRETTA LIVE DELLE 10 KM DI SCI DI FONDO ALLE 9.30 E 11.55 LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 13.15 LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.20 Si concluderà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: alle ore 13.15 si terrà la 10 km pursuit femminile, mentre alle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora gli sport invernali oggi orari domenica 7 dicembre calendario gare tv streaming

© Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi: orari domenica 7 dicembre, calendario gare, tv, streaming

Scopri altri approfondimenti

A che ora gli sport invernali oggi: orari 7 dicembre, calendario gare, tv, streaming - Oggi, domenica 7 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, il salto con ... Segnala oasport.it

sport invernali oggi orariSport in tv oggi (domenica 7 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 7 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il calcio con la Serie A, la F1 con il GP di Abu Dhabi, gli ... Secondo oasport.it

sport invernali oggi orariSci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile a Mont-Tremblant e maschile a Beaver Creek: orari e programma - Le due gare di Gigante, maschile e femminile, si disputano oggi a a Beaver Creek e a Mont- Segnala fanpage.it

sport invernali oggi orariSport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti, torna la Champions League! - Altra giornata intensa per lo sport: di seguito l’intero programma per questo martedì 25 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi. Scrive sportface.it

sport invernali oggi orariSci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile a Mont-Tremblant: orari e programma - Si corre a Mont Tremblant uno slalom gigante femminile, alle 17 la prima manche, mentre a Beaver Creek si terrà il Super G maschile dalle 18:30. fanpage.it scrive

Mondiali ciclismo 2025, oggi in Ruanda: orario, percorso e dove vederli in tv (in chiaro) - In Ruanda Pogacar sfida Evenepoel in quello che è stato giudicato uno dei percorsi più duri di sempre ... Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Sport Invernali Oggi Orari