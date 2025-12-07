A che ora gli Europei di nuoto 2025 oggi | azzurri in gara 7 dicembre tv streaming

Oggi, domenica 7 dicembre, andrà in scena la sesta e ultima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assisteremo a un day-6 in cui l’Italia vorrà arricchire ulteriormente il proprio medagliere. La selezione del Bel Paese ha conquistato allo stato attuale delle cose (4 ori, 4 argenti e 2 bronzi) e ci sono possibilità per aggiornare. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 19.00 Nelle batterie mattutine fari puntati su Alberto Razzetti nei 400 misti e sulle due staffette 4×50 miste (uomini e donne) in cui il Bel Paese ha ottime possibilità per andare a medaglia nella sessione serale. 🔗 Leggi su Oasport.it

