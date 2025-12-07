A Betlemme torna l'albero di Natale dopo 2 anni | C’è ancora qualcosa per cui vale la pena vivere

Dopo due anni senza decorazioni in solidarietà con Gaza, ieri Betlemme è tornata ad essere illuminata dalle luci del Natale: "Da dove Gesù è nato preghiamo per tutto il mondo, che in tutto il mondo ci sia la pace!”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trinacria Webtv. THE PHOENIX · Desember Bahagia. A ACIREALE TORNA LA XXIV MOSTRA DEI PRESEPI “LA STELLA DI BETLEMME” Da domenica 30 novembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026, il Convento San Rocco di Corso Umberto n. 14 apre le - facebook.com Vai su Facebook

A Betlemme torna l’albero di Natale dopo 2 anni: “C’è ancora qualcosa per cui vale la pena vivere” - Dopo due anni senza decorazioni in solidarietà con Gaza, ieri Betlemme è tornata ad essere illuminata dalle luci del Natale: "Da dove Gesù è nato ... Si legge su fanpage.it

Betlemme riaccende il suo Natale: niente fuochi, migliaia in piazza e un messaggio che parla al mondo - Dopo due anni di buio, l’albero di Piazza della Mangiatoia torna ad accendersi sotto una tregua fragile: tra silenzi simbolici, turismo in ripresa e la scelta del sindaco Maher Canawati di illuminare ... Riporta giornalelavoce.it

Assisi, messaggio di pace. Il sindaco a Betlemme : "C’è bisogno di tregua" - Valter Stoppini in videocollegamento per l’accensione dell’albero in piazza del Comune, delle decorazioni e del videomapping. Riporta msn.com

Verona accende le luci del Natale insieme con la città di Betlemme - La Stella di Natale in piazza Bra si accende: Verona illumina le feste in contemporanea con la città di Betlemme. Riporta veronaoggi.it

Betlemme: il Natale ‘resistente’ dei palestinesi. Faltas (Custodia), “Festa di tutti, senza distinzione. Uniti per affrontare la grande sofferenza” - Betlemme, dopo due anni di ‘buio’, si prepara a vivere il Natale con luci, sfilate scout, canti e mercatini e con l’accensione, il 6 dicembre, del grande albero allestito in piazza della Mangiatoia, a ... Segnala difesapopolo.it

P.Faltas, 'a Betlemme torna il Natale ma la tregua è fragile' - Per due anni consecutivi, nella città dove è nato Gesù, in solidarietà con i fratelli di Gaza e per la mancanza di pelle ... ansa.it scrive