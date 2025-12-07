A 94 anni perde la strada di casa ma trova aiuto in farmacia
Perde l'orientamento mentre era alla guida della propria auto e non riesce più a trovare la strada per tornare a casa. Così ha cercato riparo e chiesto aiuto in una farmacia alla periferia di Piacenza, dove sono intervenute una pattuglia della Polizia Locale e un'ambulanza.Protagonista della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altre letture consigliate
Montegiorgio, Paolo Zega stroncato da malore a 58 anni: «Il coro Alaleona perde una colonna»
Restauro di Palazzo Vallemani, architetto perde causa da 688mila euro dopo 35 anni
Perde il controllo dello scooter e si schianta, muore a 32 anni dopo la serata con gli amici
CRONACA - Tragedia a Montesano S. M. : Un uomo di 75 anni perde la vita dopo essere stato investito da un'auto guidata da un ragazzo del posto. #notizie #valdagri #press - facebook.com Vai su Facebook
La musica leggera italiana perde uno dei protagonisti degli anni’70 e ‘80 : #SandroGiacobbe. Il successo per lui arrivò con due brani che molti ricorderanno: #SignoraMia e #GliOcchiDiTuaMadre. Vicinanza alla famiglia. Che la terra gli sia lieve. Vai su X
Esce di strada con l'auto, muore a 94 anni - L’incidente è accaduto venerdì mattina lungo la strada regionale 298 tra i comuni di Scheggia ... Si legge su rainews.it