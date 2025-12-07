A 11 anni sempre sui libri niente tempo per giocare genitori denunciano carico studio eccessivo ma altri difendono il rigore e la disciplina appresa
Gli studenti italiani dedicano in media 2,3 ore al giorno ai compiti a casa, il dato più alto in Europa secondo il 58° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
