9 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 9 dicembre è il 343º giorno del calendario gregoriano. Mancano 22 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Dicembre, davanti t'agghiaccia e di dietro t'offendeSanti del giorno: San Siro di Pavia (Vescovo)Etimologia: Siro, dal greco Syrios (abitante della Siria), latinizzato in Syrus. 🔗 Leggi su Veronasera.it

9 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Scomparsi oggi 1641 – Antoon van Dyck: Maestro del ritratto barocco e primo pittore di corte in Inghilterra. Scrive veronasera.it

L'oroscopo del 9 dicembre: Gemelli tranquilli sul lavoro, Leone prudente - L’Ariete attraversa momenti di riflessione, il Cancro deve evitare stress inutili e i Pesci sono chiamati ad affrontare nuove responsabilità ... Come scrive it.blastingnews.com

Giovedì 4 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Proverbio del giorno: A Santa Barbara sta' intorno al fuoco e guardalo. Lo riporta trevisotoday.it