Durante il periodo nazista la Madonna di Wigratzbad apparve alla veggente, incarcerata dalla Gestapo, per profetizzarle che presto la sua prigionia sarebbe finita. Era il 1936, da tre anni Hitler era il potere in Germania e Antonie Rädler (italianizzata in Antonia) aveva 37 anni. Figlia di un macellaio che oltre alla sua attività agricola gestiva. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 7 dicembre: la Madonna di Wigratzbad libera la veggente dalle carceri nazisti