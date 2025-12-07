Firenze, 7 dicembre 2025 – Oggi e l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, i musei della Direzione regionale musei della Toscana offriranno al pubblico due giornate speciali all’insegna di aperture festive, ingressi gratuiti e iniziative culturali diffuse in tutto il territorio. Oggi torna infatti l’appuntamento con la Domenica al museo, che offre l ’ingresso gratuito ai luoghi della cultura statali, mentre lunedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, i musei saranno a pagamento e in alcuni casi con aperture straordinarie prolungate o serali. Le due giornate festive offrono nuove occasioni per esplorare il patrimonio culturale della Toscana e dei suoi musei statali, con nuove mostre, sale rinnovate, installazioni luminose e iniziative che dialogano con la storia del territorio e con l’arte antica e contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 7 dicembre, ecco i musei gratuiti oggi in Toscana. E aperture straordinarie per l’Immacolata