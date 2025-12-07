4 Ristoranti ci siamo | Alessandro Borghese torna con una nuova stagione ricca di novità

L’attesa è finita: 4 Ristoranti sta per tornare con una nuova edizione che si preannuncia ricca di avventure, scoperte e sapori da tutta Italia. Il cooking show guidato da Alessandro Borghese è ormai diventato un appuntamento fisso per tantissimi telespettatori, pronti a seguire lo chef in ogni suo viaggio alla ricerca dei ristoranti più interessanti del Paese. In questa nuova stagione ci sarà anche un’ospite speciale. Nella prima puntata, dedicata ai Colli Piacentini, Borghese sarà affiancato da Katia Follesa, che lo accompagnerà alla scoperta del territorio, assaggerà i piatti della tradizione locale e darà la sua opinione in totale sincerità. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - 4 Ristoranti, ci siamo: Alessandro Borghese torna con una nuova stagione ricca di novità

Scopri altri approfondimenti

Uno stipendio in cambio di recensioni: ci siamo infiltrati nella rete che vota i ristoranti

Ci siamo anche noi tra le novità 2026 della Guida Ristoranti di Identità Golose! Con questo importante riconoscimento, ci avviciniamo alla fine dell’anno con un motivo in più per brindare e una spinta ancora più forte per continuare a migliorare. Grazie a tutto l - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti tornano a Torino per le piole: sfida a base di vitello tonnato - Alessandro Borghese è a Torino e dalla Pista Parabolica del Lingotto ha lanciato una puntata di "4 Ristoranti" che vedremo prossimamente. Scrive torinotoday.it

“4 Ristoranti”, Alessandro Borghese torna con una nuova edizione - Ad affiancarlo ci sarà Katia Follesa, che lo accompagnerà alla scoperta del territorio ... Secondo sorrisi.com

Alessandro Borghese torna a Torino: “4 Ristoranti” alla ricerca del miglior vitello tonnato delle piole - “4 Ristoranti” sbarca di nuovo a Torino: Borghese sfida quattro piole cittadine per eleggere il miglior vitello tonnato. Riporta mentelocale.it