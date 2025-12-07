33 anni e infarto da svapo | una star dei reality racconta | Stavo morendo per uno stupido vizio

Cinemaserietv.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fraser Olender, conosciuto negli USA per il reality Below Deck, ha condiviso con i suoi follower su Instagram un’esperienza che gli ha cambiato la vita e che poteva costargli cara. Il 33enne è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Londra poche settimane fa con forti dolori al petto e difficoltà respiratorie, scoprendo di aver subito un infarto miocardico causato dall’uso della sigaretta elettronica.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Fraser (@fraserolender) Attraverso una serie di foto pubblicate venerdì 5 dicembre dal suo letto d’ospedale, Olender ha rivelato di aver trascorso una settimana tra medici e specialisti per comprendere cosa gli fosse accaduto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

33 anni e infarto da svapo una star dei reality racconta stavo morendo per uno stupido vizio

© Cinemaserietv.it - 33 anni e infarto da svapo: una star dei reality racconta: “Stavo morendo per uno stupido vizio”

Contenuti che potrebbero interessarti

Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale. Ha 94 anni, l'anno scorso ha avuto un infarto

Francesca Carocci morta d’infarto a 28 anni, a processo due medici: “L’hanno scambiato per ansia”

Il bodybuilder vegetariano Varinder Singh Ghuman morto per infarto durante un intervento per una lesione del bicipite, aveva 42 anni

33 anni infarto svapoInfarto per la sigaretta elettronica, attore di 33 anni ricoverato d'urgenza: «Potevo morire, smettete subito» - L'attore star di “Below Deck” Fraser Olender ha rivelato di essere stato ricoverato d’urgenza dopo un grave episodio legato ... Segnala msn.com

33 anni infarto svapoPaura in casa, attore di 33 anni colpito da un infarto a causa della sigaretta elettronica: "Smettete subito" - Ambulanza, foto di repertorioAmbulanza di notte - Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: 33 Anni Infarto Svapo