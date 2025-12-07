33 anni e infarto da svapo | una star dei reality racconta | Stavo morendo per uno stupido vizio

Fraser Olender, conosciuto negli USA per il reality Below Deck, ha condiviso con i suoi follower su Instagram un’esperienza che gli ha cambiato la vita e che poteva costargli cara. Il 33enne è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Londra poche settimane fa con forti dolori al petto e difficoltà respiratorie, scoprendo di aver subito un infarto miocardico causato dall’uso della sigaretta elettronica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fraser (@fraserolender) Attraverso una serie di foto pubblicate venerdì 5 dicembre dal suo letto d’ospedale, Olender ha rivelato di aver trascorso una settimana tra medici e specialisti per comprendere cosa gli fosse accaduto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

