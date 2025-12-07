33 anni e infarto da svapo | una star dei reality racconta | Stavo morendo per uno stupido vizio
Fraser Olender, conosciuto negli USA per il reality Below Deck, ha condiviso con i suoi follower su Instagram un’esperienza che gli ha cambiato la vita e che poteva costargli cara. Il 33enne è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Londra poche settimane fa con forti dolori al petto e difficoltà respiratorie, scoprendo di aver subito un infarto miocardico causato dall’uso della sigaretta elettronica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fraser (@fraserolender) Attraverso una serie di foto pubblicate venerdì 5 dicembre dal suo letto d’ospedale, Olender ha rivelato di aver trascorso una settimana tra medici e specialisti per comprendere cosa gli fosse accaduto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale. Ha 94 anni, l'anno scorso ha avuto un infarto
Francesca Carocci morta d’infarto a 28 anni, a processo due medici: “L’hanno scambiato per ansia”
Il bodybuilder vegetariano Varinder Singh Ghuman morto per infarto durante un intervento per una lesione del bicipite, aveva 42 anni
Negli anni Novanta e Duemila, l’angioplastica ha trasformato l’infarto in una condizione molto più spesso trattabile rispetto al passato: contribuendo a salvare migliaia di vite, con un approccio meno invasivo per il paziente rispetto al bypass aortocoronarico. Q - facebook.com Vai su Facebook
Infarto per la sigaretta elettronica, attore di 33 anni ricoverato d'urgenza: «Potevo morire, smettete subito» - L'attore star di “Below Deck” Fraser Olender ha rivelato di essere stato ricoverato d’urgenza dopo un grave episodio legato ... Segnala msn.com
Paura in casa, attore di 33 anni colpito da un infarto a causa della sigaretta elettronica: "Smettete subito" - Ambulanza, foto di repertorioAmbulanza di notte - Scrive msn.com