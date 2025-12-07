? Antonella Clerici | Nozze con Vittorio Garrone Non in Vista

Antonella Clerici, dopo quasi dieci anni di relazione con l’imprenditore genovese Vittorio Garrone, ha confermato di non avere intenzione di sposarsi per la terza volta. Antonella Clerici, dopo quasi dieci anni di relazione con l’imprenditore genovese Vittorio Garrone, ha confermato di non avere intenzione di sposarsi per la terza volta. La conduttrice di Rai 1 . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Antonella Clerici: Nozze con Vittorio Garrone Non in Vista

