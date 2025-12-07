?? Marcella Bella Dedica Commovente al Fratello Gianni a Ballando

La cantante torna in pista per lo spareggio con un ballo “dell’anima” e racconta il rapporto speciale con il fratello, colpito da ictus. La Dedica a Gianni Bella: “Mi Manca Sentire la Sua Voce” Marcella Bella è tornata sulla pista di Ballando con le Stelle per lo spareggio con rinnovata energia, ma è stato il . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ?? Marcella Bella, Dedica Commovente al Fratello Gianni a Ballando

Altre letture consigliate

Ballando con le Stelle 2025, terza puntata: Signora Coriandoli e Marcella Bella ultime in classifica

BOOM! MARCELLA BELLA CONTRO BARBARA D’URSO: “QUESTA QUI È NAPOLETANA! MA È VIVA?”

BOOM! MARCELLA BELLA CONTRO BARBARA D’URSO: “QUESTA QUI È NAPOLETANA! MA È VIVA?”

Marcella Bella torna in pista a Ballando con le stelle a cuore aperto e più carica che mai. La cantante, che si è esibita per lo spareggio, ha dedicato la performance al fratello Gianni: «Mi manca la sua voce e anche io, dopo il suo ictus, per parecchio tempo non - facebook.com Vai su Facebook

Marcella che te ne frega di vincere #BallandoConLeStelle, quando hai già vinto #BallandoSegreto? Marcella Bella sei tu la vincitrice di #BallandoSegreto! Vai su X

Marcella Bella a Ballando con le stelle dedica l'esibizione al fratello Gianni: «Mi ha fatto anche da papà. Quando ha avuto l'ictus non mi importava più della mia carriera ... - La cantante, che si è esibita per lo spareggio, ha dedicato la performance al fratello Gianni: «Mi manca la ... Secondo vanityfair.it

Mariotto e i commenti inopportuni sull'esibizione di Marcella Bella: «A me quella roba lì mi ha fatto s***o» - Visibilmente commossa, la cantante riceve i complimenti di Alberto Matano anche se non conquista il resto ... ilmattino.it scrive

Ballando, Marcella Bella e la dedica al fratello Gianni: "Mi manca sentire la sua voce" - La cantante si è esibita questa sera per lo spareggio e la sua esibizione ha convin ... Scrive msn.com