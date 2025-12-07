? Ballando con le Stelle | Top e Flop della Semifinale tra Ripescaggi e Polemiche

Il riassunto della prima serata di Semifinale: l’infortunio di Barbara D’Urso, il trionfo di Francesca Fialdini e il commento imbarazzante di Guillermo Mariotto a Marcella Bella. Ballando con le Stelle: Il Trionfo di Francesca Fialdini e la Forza di Barbara D’Urso La prima semifinale di Ballando con le Stelle è stata segnata dal clamoroso ritorno . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Ballando con le Stelle: Top e Flop della Semifinale tra Ripescaggi e Polemiche

