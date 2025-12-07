? Amadeus e Fiorella Mannoia su Canale 5 per Una Nessuna Centomila

Amadeus approda a sorpresa su Canale 5 per co-condurre, insieme a Fiorella Mannoia, uno show-evento intitolato “Una Nessuna Centomila”. L’appuntamento in prima serata è dedicato interamente alla musica e al sostegno delle donne vittime di violenza.? Un Progetto Artistico e Sociale Lo show è concepito come un progetto che unisce intrattenimento di alto livello . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Amadeus e Fiorella Mannoia su Canale 5 per “Una Nessuna Centomila”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tante voci possono cambiare le cose Condotto da Fiorella Mannoia, con la partecipazione di Amadeus, #UnaNessunaCentomila vi aspetta giovedì 11 dicembre su #Canale5 e Mediaset Infinity - facebook.com Vai su Facebook

“Una Nessuna Centomila”, con Fiorella Mannoia e Amadeus, l’11 dicembre su Canale 5 - Giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5 “ Una Nessuna Centomila ” il concerto straordinario da Piazza del Plebiscito di Napoli in cui grandi artiste e artisti del mondo dello spettacolo ... Segnala sorrisi.com

Amadeus debutta su Canale 5 con Una Nessuna Centomila/ A Napoli con Fiorella Mannoia e 20 big musicali - Amadeus e Fiorella Mannoia insieme sul palco: Canale 5 trasmette Una Nessuna Centomila con Elisa, Elodie, Annalisa ed Emma. Come scrive ilsussidiario.net

Amadeus torna a Mediaset ma per una sola serata - Il ritorno avverrà in prima serata su Canale 5, dove Amadeus sarà il volto scelto per guidare il concerto- Da dilei.it

Amadeus torna a Mediaset per una sera, l’appuntamento su Canale 5 - Il conduttore sarà protagonista su Canale 5 di un appuntamento musicale che arriverà prossimamente e che in passato aveva già condotto. fanpage.it scrive

Voci di addio tra Amadeus e Discovery dopo il flop negli ascolti, possibile futuro a Mediaset su Canale 5 - Amadeus può lasciare Discovery in estate: intanto si prepara a sbarcare su Canale 5 in prima serata e il futuro potrebbe essere proprio in Mediaset ... Riporta virgilio.it

Fiorella Mannoia: il concerto Una nessuna centomila torna in tv - Una nessuna centomila, il concerto contro la violenza sulle donne, torna su Canale Cinque con la sua terza edizione. Come scrive dilei.it