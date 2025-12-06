Ztl orari ampliati per il periodo natalizio nel centro storico

Modenatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per rispondere alle maggiori esigenze di approvvigionamento e consegna merci nel periodo natalizio degli esercizi commerciali situati in centro storico, da domenica 7 dicembre fino a martedì 6 gennaio è stata ampliata la fascia oraria di accesso alla zona a traffico limitato per alcune categorie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ztl orari ampliati periodoRoma: nuovi orari Ztl e mezzi pubblici per Natale 2025 - Ecco il Piano di Mobilità per le feste di Natale 2025 a Roma: previsti nuovi orari Ztl e dei mezzi pubblici e promozioni per il car sharing. Scrive sicurauto.it

La Ztl di Valverde riapre il 15 settembre con nuove regole: transito libero solo negli orari di punta - Lo ‘scavalco’ da Porta San Lorenzo sarà consentito soltanto da lunedì a venerdì dalle 7 alle 9. Si legge su bergamonews.it

ztl orari ampliati periodoRoma, il piano trasporti per le festività natalizie 2025: le misure per metro, bus, Ztl e navette gratuite - Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 piano trasporti per Natale a Roma: navette gratuite, sconti per i parcheggi, estensione Ztl e potenziamento bus e ... fanpage.it scrive

La Ztl di Roma diventa extra-large: i negozianti preoccupati per gli incassi di Natale: divieti anche sabato e festivi - Fino al 6 gennaio sarà più difficile accedere con auto e moto in Centro e nel Tridente, complici la fascia oraria più ampia (dalle 6. Scrive ilmessaggero.it

ztl orari ampliati periodoZtl di Città Alta, Valverde e Tasso/Pignolo: telecamere attive in uscita dal 12 dicembre, multe dal 12 gennaio - Nel periodo che precede l’entrata in vigore della modalità sanzionatoria saranno effettuati controlli tecnici e verifiche operative per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi e un’adeguat ... Da bergamonews.it

Ztl Quadrilatero a Milano, telecamere attive dal 15 settembre: orari, deroghe e permessi - Milano, 10 settembre 2025 – Dopo un periodo di test, da lunedì 15 settembre entrerà in vigore il sanzionamento elettronico nella Ztl Quadrilatero, attraverso il sistema di telecamere installate ai ... Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Ztl Orari Ampliati Periodo