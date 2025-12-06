Zielinski nel Match Day Programme | Sono calmo lavoratore e…

Zielinski. Piotr Zielinski si racconta nel MatchDay Programme dell’ Inter nel giorno della sfida contro il Como, offrendo uno spaccato personale e professionale che aiuta a capire meglio il suo modo di stare in campo e nello spogliatoio: “ Calmo, positivo, lavoratore, ambizioso e altruista “: così il centrocampista polacco si descrive, tracciando un profilo che rispecchia fedelmente il suo stile di gioco, fatto di equilibrio e qualità. Nel percorso della sua carriera, Zielinski individua nella tecnica l’aspetto su cui ha investito di più. Un lavoro iniziato fin da bambino, con l’obiettivo preciso di diventare un giocatore completo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondisci con queste news

Zielinski: "È sempre difficile accettare una sconfitta dopo una bella prestazione. L'Atletico è una squadra di grande livello, però noi abbiamo giocato una partita molto solida, ci è mancato il secondo gol per chiudere il match. Personalmente mi sento bene, si no - facebook.com Vai su Facebook

Zielinski: "Ho sempre lavorato molto sulla tecnica, fin da bambino. Vorrei l'intelligenza calcistica di Mkhitaryan" - Piotr Zielinski si definisce così nel MatchDay Programme del club nerazzurro nel giorno di Inter- Si legge su msn.com

Zielinski: "Ho sempre voluto diventare un calciatore completo. Ecco cosa ruberei a Mkhitaryan" - Protagonista dell'intervista del matchday programme, il centrocampista dell'Inter Zielinski ha parlato delle sue qualità e non solo ... Scrive msn.com

Zielinski sull'Inter: "Qui per vincere. Cerco di star tranquillo e pensare alla partita" - Fiorentina proposto dal club nerazzurro, raccontando i primi giorni dopo il suo trasferimento a Milano in estate: "Il giorno della ... Da firenzeviola.it

CARICA - Napoli, Zielinski: "Match day" - "Match day", si legge sulla locandina pubblicata su Instagram dal centrocampista azzurro Piotr Zielinski in vista del match contro la Lazio in programma stasera allo stadio Maradona. Secondo napolimagazine.com

TWEET SSCN - Match day, ecco Zielinski - "MATCHDAY #NapoliMilan | Stadio San Paolo | 20:45 CET | SerieATim #ForzaNapoliSempre" si legge sul canale Twitter della SSC Napoli dove è stata pubblicata la seguente foto in cui c'è il centrocampista ... napolimagazine.com scrive