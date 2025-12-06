Zielinski al Matchday Programme | C’è una qualità che vorrei rubare a Mkhitaryan Mi definisco ambizioso ed altruista

Inter News 24 Zielinski si racconta al Matchday Programme sui canali ufficiali dell’Inter, a poche ore dalla sfida contro il Como, che si giocherà a San Siro. Piotr Zielinski, centrocampista dell’ Inter, si racconta nel programma del matchday, condividendo il suo approccio alla carriera e alla vita. Descrive se stesso come una persona calma, positiva, laboriosa, ambiziosa e altruista, qualità che rispecchiano il suo modo di essere dentro e fuori dal campo. Il polacco sottolinea come la tecnica sia stata sempre al centro del suo lavoro. Fin da giovane ha allenato entrambi i piedi, con l’obiettivo di diventare un giocatore completo, e questa filosofia lo ha accompagnato durante tutto il suo percorso calcistico. 🔗 Leggi su Internews24.com

