Zhegrova Juve e quella rivelazione che non t’aspetti | Manna lo voleva per il post Kvaratskhelia ma… Cosa è successo negli scorsi mesi

di Luca Fioretti Zhegrova Juve, Tuttosport svela l’incrocio mancato con il Napoli: il ds azzurro lo valutava per il dopo Kvaratskhelia ma ha virato su Lang. La sfida del ‘Maradona’ tra Napoli e Juventus si carica di significati che vanno oltre il rettangolo di gioco, intrecciando destini sportivi e sliding doors di calciomercato. Tra i protagonisti attesi, o quantomeno sperati, c’è Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro, che sta cercando di ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Luciano Spalletti, è al centro di un interessante retroscena svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, che lo vede protagonista di un mancato approdo proprio alla corte dei partenopei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juve e quella rivelazione che non t’aspetti: «Manna lo voleva per il post Kvaratskhelia ma…». Cosa è successo negli scorsi mesi

