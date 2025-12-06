Zhegrova è pronto! La notizia che tutti aspettavano sulla sua condizione fisica | ecco come sarà utilizzato in Napoli Juve

Zhegrova è pronto! La rivelazione sulla sua condizione fisica: ecco come il kosovaro sarà utilizzato da Spalletti in Napoli Juve. Il big match di questa sera tra Napoli e Juventus vedrà il tecnico Luciano Spalletti affidarsi a due interpreti creativi per supportare l’attacco, con Francisco Conceição che parte in vantaggio nelle gerarchie su Edon Zhegrova. La sfida del Maradona segnerà per i bianconeri la prima volta in campionato senza Dušan Vlahovi?, rendendo cruciale l’apporto delle ali. Gerarchie definite: Conceição è il favorito. Attualmente, Conceição è davanti a Zhegrova nelle gerarchie di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova è pronto! La notizia che tutti aspettavano sulla sua condizione fisica: ecco come sarà utilizzato in Napoli Juve

Leggi anche questi approfondimenti

NEL BUIO SI ALLENA IL CORPO!! ? Contro il #Napoli, #ZHEGROVA farà brillare il #bianconero !! EDON é pronto per giocare anche metà partita! ? #SPALLETTI contro i #partenopei , gli concederà lo spazio che merita? 11? #ju - facebook.com Vai su Facebook

"#zhegrova" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Juventus, Zhegrova: «Presto sarò pronto, mi sento meglio». Openda: «Ruolo? Preferisco giocare da centravanti» - Gli ultimi due tasselli della nuova Juventus di Tudor alzano il livello del reparto offensivo bianconero. Da ilmessaggero.it

Openda ha le idee chiare: "Sono un 9". Zhegrova: "Niente Juve-Inter, presto sarò pronto" - Dopo l'arrivo nell'ultimo giorno di calciomercato, è tempo di presentazioni per Edon Zhegrova e Lois Openda. Lo riporta tuttosport.com

Juve: Zhegrova 'convinto dal progetto, presto sarò pronto' - "Sono stato convinto dal progetto Juve, questa squadra ha grandi qualità: vogliamo vincere tutte le partite, l'obiettivo è sempre quello": così si presenta Edon Zhegrova, volto nuovo della Juventus. Lo riporta ansa.it

Zhegrova e Openda si presentano: "Juve grande occasione, un sogno che si realizza" - Prime parole da giocatori della Juve per Edon Zhegrova e Lois Openda. Segnala corrieredellosport.it

Pagina 1 | Zhegrova e Openda si presentano: "Juve grande occasione, un sogno che si realizza" - Prime parole da giocatori della Juve per Edon Zhegrova e Lois Openda. Lo riporta corrieredellosport.it

Zhegrova, la sorella innamorata della Juve: "Forte, elegante e piena di storia" - Arrivato in estate alla Juventus per poco più di 15 milioni di euro, Edon Zhegrova fin qui non è riuscito a trovare molto spazio a causa di una serie di problemi fisici. Riporta tuttosport.com