Zhegrova è pronto! La notizia che tutti aspettavano sulla sua condizione fisica | ecco come sarà utilizzato in Napoli Juve

Juventusnews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zhegrova è pronto! La rivelazione sulla sua condizione fisica: ecco come il kosovaro sarà utilizzato da Spalletti in Napoli Juve. Il  big match  di questa sera tra  Napoli  e  Juventus  vedrà il tecnico  Luciano Spalletti  affidarsi a  due interpreti creativi per supportare l’attacco, con  Francisco Conceição  che parte in vantaggio nelle gerarchie su  Edon Zhegrova. La  sfida del Maradona  segnerà per i bianconeri la  prima volta  in campionato senza  Dušan Vlahovi?, rendendo cruciale l’apporto delle ali. Gerarchie definite: Conceição è il favorito. Attualmente,  Conceição  è  davanti a Zhegrova  nelle  gerarchie  di  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

