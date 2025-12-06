Zelo e impegno esemplare all’avvocato Pietro Pegoraro il premio Tommaso Moro

Ternitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allavvocato narnese Pietro Pegoraro è stato assegnato il premioTommaso Moro” dei giuristi cattolici. Il premio viene conferito annualmente alla personalità che nell’anno precedente si è distinta nel territorio provinciale ternano nella valorizzazione dei valori costituzionali e statutari. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Zelo Impegno Esemplare All8217avvocato