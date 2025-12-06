Zelensky | L' Ucraina sopravviverà sicuramente perché non dubitiamo della nostra forza

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presieduto una cerimonia in occasione della Giornata delle forze armate ucraine. “Solo grazie a persone veramente forti le nazioni sono forti, e solo le nazioni forti sopravvivono sulla Terra ”, ha detto ai militari durante un discorso alla cerimonia. “ L’Ucraina sopravviverà sicuramente, perché non dubitiamo della vostra forza ”. Durante la cerimonia Zelensky ha anche consegnato alcune onorificenze militari ad alcuni soldati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

