Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presieduto una cerimonia in occasione della Giornata delle forze armate ucraine. “Solo grazie a persone veramente forti le nazioni sono forti, e solo le nazioni forti sopravvivono sulla Terra ”, ha detto ai militari durante un discorso alla cerimonia. “ L’Ucraina sopravviverà sicuramente, perché non dubitiamo della vostra forza ”. Durante la cerimonia Zelensky ha anche consegnato alcune onorificenze militari ad alcuni soldati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zelensky: "L'Ucraina sopravviverà sicuramente, perché non dubitiamo della nostra forza"