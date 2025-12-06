Zazzaroni sicuro | L’Inter ha una cosa che le altre non hanno Il no di Fabregas in estate? Vi spiego tutto
Inter News 24 . Le parole del giornalista. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay per analizzare i temi caldi della sfida tra Inter e Como. Il giornalista ha svelato un importante retroscena di mercato legato a Cesc Fabregas: il tecnico dei lariani non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di sedersi sulla panchina dei nerazzurri, rifiutando immediatamente la proposta del direttore sportivo Piero Ausilio per proseguire il progetto sul lago, anche se questa potrebbe essere la sua ultima stagione in Lombardia. 🔗 Leggi su Internews24.com
