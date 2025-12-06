Zazzaroni senza filtri sull’Italia | La terza esclusione consecutiva dai Mondiali proverebbe anche i più ottimisti Gli italiani ora hanno paura dei playoff
Zazzaroni avverte sui rischi dei playoff mondiali: l’ironia su Trump, il paragone con il Qatar e la paura dei tifosi nonostante l’appello di Gravina. L’incubo di una terza assenza consecutiva dalla fase finale della Coppa del Mondo aleggia sul calcio italiano come uno spettro da scacciare a tutti i costi. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha dedicato un editoriale tagliente alla situazione della Nazionale, sottolineando l’assoluta necessità di centrare l’obiettivo nel 2026. Il giornalista definisce “terribile” l’ipotesi di non esserci nemmeno questa volta, utilizzando l’arma dell’ironia per descrivere il nuovo formato allargato del torneo che si disputerà in Nord America. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
