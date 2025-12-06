Da qualche settimana a Torino si respira un cauto ottimismo. Le parole di Giorgio Chiellini, che ha parlato di volontà comune nel proseguire insieme, hanno dato voce a un sentimento già diffuso nell’ambiente bianconero: la Juventus vuole blindare Kenan Yildiz, non solo simbolicamente, ma anche economicamente, riconoscendogli un ruolo centrale nel progetto tecnico del prossimo decennio. Il contratto del talento turco, classe 2005, scade nel 2029 e prevede un ingaggio da 1,7 milioni netti, cifra ormai lontanissima dallo status raggiunto dal numero 10. Un dettaglio non irrilevante nelle dinamiche del rinnovo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Yildiz–Juventus, la trattativa entra nel vivo: il rinnovo si avvicina ma la Premier fa paura