Poco più di una settimana e la leggendaria carriera di John Cena sarà conclusa, ancora un ultimo match prima di appendere jeans, fascette e polsini al chiodo. Per il suo ultimo match il diciassette volte campione del mondo non si è scelto l'avversario direttamente, ma lo ha determinato attraverso un torneo, il Last Time is Now Tournament che questa notte è giunto all'atto finale a SmackDown. Da una parte LA Knight desideroso di fare quel salto di qualità che gli manca, quell'ultimo passo per stare legittimamente tra i migliori della federazione, dall'altra Gunther, pronto a tornare ai massimi livelli dopo un'annata di alti e bassi.

© Zonawrestling.net - WWE: Pronostico rispettato, sarà Gunther l’ultimo avversario di John Cena