WWE | Paul Heyman voleva Austin Theory nella Vision per proteggere i big

Paul Heyman avrebbe spinto da tempo per inserire Austin Theory nella Vision, con un’idea ben precisa su come utilizzarlo all’interno delle storie WWE. Il piano di Paul Heyman per Austin Theory. Secondo quanto emerso, Paul Heyman avrebbe avanzato la proposta di fare entrare Austin Theory nella Vision già nelle fasi di costruzione della stable, vedendo in lui un talento giovane ma ancora da consolidare a livello di status. L’obiettivo principale sarebbe quello di trasformarlo in una vera star, sfruttando l’esposizione accanto a nomi come Bron Breakker, Bronson Reed e Logan Paul, con la guida di Heyman sul piano narrativo e delle promo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Paul Heyman voleva Austin Theory nella Vision per proteggere i big

