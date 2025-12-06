Woolrich piano di trasferimenti | In 139 andranno a Torino

di Giovanni Di Caprio BOLOGNA Più di cento dipendenti della sede bolognese di Woolrich sono a rischio. Pochi giorni fa, la BasicNet – società di Torino proprietaria di marchi come Kappa, Briko e Sundek – ha rilevato ufficialmente il marchio di abbigliamento americano e in seguito ha annunciato la chiusura degli uffici (non i negozi) di Woolrich a Bologna e Milano. A metà novembre, infatti, BasicNet aveva comprato il brand di moda invernale da L-Gam per 90 milioni di euro. Sotto il cappello bolognese ci sono 229 dipendenti: 9 dirigenti, 22 quadri e 198 impiegati. Fatti salvi i 90 addetti dei negozi, la nuova proprietà ha comunicato che intende trasferire tutti gli altri – 139 persone, di cui 109 a Bologna e 30 a Milano – nel quartier generale di Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Woolrich, piano di trasferimenti: "In 139 andranno a Torino"

