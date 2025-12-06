Wonder Woman il video del provino di Gal Gadot condiviso da Zack Snyder

Mentre la Warner Bros. diventa proprietà di Netflix, Zack Snyder e Gal Gadot ricordano i bei tempi andati, condividendo il video del provino di Gal con Ben Affleck per il personaggio di Wonder Woman, risalente al 2013. L'attrice ringrazia via Instagram per il ruolo che le ha cambiato la vita. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Wonder Woman, il video del provino di Gal Gadot condiviso da Zack Snyder

