wicked box office il calo previsto nel terzo fine settimana

andamento attuale di ‘Wicked: For Good’ al box office. Il film ‘Wicked: For Good’ sta attraversando una fase di calo significativo nelle performance di incasso. L’uscita avvenuta all’inizio della stagione natalizia ha generato un notevole debutto, ma la pellicola mostra segnali di decline nei giorni successivi. L’analisi delle performance recenti indica una perdita di attrattiva rispetto alle aspettative iniziali, con un forte calo di incassi rispetto alle proiezioni di apertura. fascia di incasso e andamento settimanale. Durante il fine settimana immediatamente successivo all’uscita, ‘Wicked: For Good’ ha registrato un incasso di circa 147 milioni di dollari negli Stati Uniti, stabilendo un nuovo record rispetto alla maggior parte delle trasposizioni teatrali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

