Il vocal coach Eric Vetro ha svelato che la star della musica, con cui collabora da tempo, lo aveva consigliato ad alcune 'rivali'. Il vocal coach di Ariana Grande ha rivelato che la star aveva aiutato altre attrici a prepararsi per le audizioni organizzate dai produttori di Wicked, rischiando così di perdere il ruolo di Glinda. La star, che ha conquistato la sua prima nomination agli Oscar grazie alla performance nel primo dei due film diretti da Jon M. Chu, non sembra infatti aver dato troppo peso alle possibili conseguenze della sua generosità. Le rivelazioni del vocal coach Eric Vetro, intervistato da People, ha parlato della collaborazione con Ariana Grande, che prosegue da molti anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wicked, Ariana Grande ha aiutato altre attrici a prepararsi in vista delle audizioni per il ruolo di Glinda

