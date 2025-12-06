situazione attuale e reazioni ufficiali sull’uso delle immagini di Sabrina Carpenter da parte della casa bianca. Recentemente, la Casa Bianca ha nuovamente suscitato discussioni pubbliche attraverso un post sui social media che utilizza immagini di Sabrina Carpenter. Questo episodio evidenzia come le istituzioni governative impieghino contenuti di artisti senza il loro consenso, spesso generando reazioni contrarie da parte degli interessati e della opinione pubblica. l’utilizzo delle immagini di Sabrina Carpenter da parte della casa bianca. contenuto e modalità di diffusione. La Casa Bianca ha condiviso un breve video estratto da una promozione di Saturday Night Live di ottobre, in cui Carpenter scherza con un membro del cast, Marcello Hernández. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - White house condivide clip di sabrina carpenter snl dopo le polemiche