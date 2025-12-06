WhatsApp Beta anticipa l’arrivo di una funzione per massimizzare sicurezza e privacy

WhatsApp Beta torna ad aggiornarsi per mettere a disposizione di un buon numero di beta tester una novità che sappiamo essere in sviluppo già da oltre un mese, ovvero le impostazioni restrittive dell’account. Si tratta di una funzionalità importante in ambito sicurezza che, attivando una sola impostazione, andrebbe ad attivare le più elevate misure di privacy . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - WhatsApp Beta anticipa l’arrivo di una funzione per massimizzare sicurezza e privacy

