Western su Netflix | la miniserie che riporta in vita il genere in TV

analisi della miniserie netflix “american primeval”: un western oscuro e attuale. Il genere western, sebbene il suo apice risalga a epoche passate, sta vivendo una nuova fase di rinascita nelle produzioni televisive degli ultimi anni. Tra queste, American Primeval si distingue come una delle più crude e disturbanti reinterpretazioni, attraversando gli aspetti più violenti e controversi della frontiera americana del XIX secolo. Questa miniserie in sei episodi affronta tra le altre cose il massacro di Mountain Meadows e il ruolo delle chiese religiose in un periodo di scontri e tensioni estreme, restituendo una narrazione forte, senza filtri, e molto attuale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
