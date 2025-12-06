Waterfront Porto antico si fa avanti Caccia a un gestore per il Palasport
La società pronta a gestire spazi pubblici, canali e arena. Ma la proposta dovrà essere messa a gara. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Contenuti che potrebbero interessarti
OFFSHORE, CROCIERE E WATERFRONT: IL FUTURO DI VENEZIA NON PUO' ASPETTARE La conferenza di inizio mandato del presidente dell’Autorità Portuale, Matteo Gasparato, ci consegna un porto che vuole riaffermare il proprio ruolo strategico per Ve - facebook.com Vai su Facebook
#Beirut Stamattina il Papa è stato accolto con grande entusiasmo all'ospedale De la Croix che ospita circa 800 pazienti, la maggior parte poveri. Prima di ripartire oggi, la Messa sul Waterfront. Poco fa la preghiera al porto, teatro nel 2020 della terribile esplo Vai su X
Waterfront, Porto antico si fa avanti. Caccia a un gestore per il Palasport - La società pronta a gestire spazi pubblici, canali e arena. Riporta ilsecoloxix.it
Iti Waterfront, i lavori ancora da finire. Una pennellata nera sul porto antico - Dall’Autorità portuale rassicurano, ma il colpo d’occhio, oggi, non è dei migliori. Si legge su corriereadriatico.it
Il porto antico dimentica il decoro. La fontana dei 2 soli è malandata. Pali waterfront guastano lo skyline - L’effetto corrosivo dell’acqua ha disegnato una macchia bianca sulle pareti nere dell’opera di Cucchi. ilrestodelcarlino.it scrive
Il Porto antico si fa bello. Fontana dei 2 soli ripulita - A luglio il Porto Antico diventa protagonista e l’Autorità portuale ha messo le mani all’area per sistemare ciò che non andava. Scrive ilrestodelcarlino.it
Parte la raccolta differenziata al Porto Antico di Genova - È partita oggi con il posizionamento dei primi quaranta cassonetti gialli la raccolta differenziata dei rifiuti al Porto Antico di Genova rivolta ai 4 milioni e mezzo di visitatori in media all'anno. Si legge su ansa.it
Porto Antico EstateSpettacolo: gli eventi fino al 3 agosto - Porto Antico EstateSpettacolo 2025 si avvia alla chiusura della prima parte del cartellone con gli otto appuntamenti in programma dal 31 luglio al 3 agosto all’Axpo Arena de Mare e in Piazza delle ... Lo riporta rockol.it