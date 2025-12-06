Wanna Marchi si tatua I cog*oni vanno incu**ti sul braccio | L’ho fatto a 83 anni potete farlo anche voi – Il video

Open.online | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wanna Marchi, l’ex regina delle televendite nota per le truffe insieme alla figlia Stefania Nobile, ha deciso di imprimere sulla propria pelle la frase che l’ha resa celebre: «I cog**oni vanno inc*lati». A documentare il momento è stato un video pubblicato su TikTok, che mostra Marchi mentre si tatua la frase, accompagnata dalla sua dichiarazione: «A parte Wanna Marchi che sono io, piacere di conoscervi, che se lo è tatuato a 83, potete farlo anche voi a 70, 80, 92 perché no». I commenti degli utenti: «Ha una cattiveria unica». Anche Stefania Nobile ha condiviso la scena sulle sue stories Instagram. 🔗 Leggi su Open.online

