Wanna Marchi si tatua I cog*oni vanno incu**ti sul braccio | L’ho fatto a 83 anni potete farlo anche voi – Il video

Wanna Marchi, l’ex regina delle televendite nota per le truffe insieme alla figlia Stefania Nobile, ha deciso di imprimere sulla propria pelle la frase che l’ha resa celebre: «I cog**oni vanno inc*lati». A documentare il momento è stato un video pubblicato su TikTok, che mostra Marchi mentre si tatua la frase, accompagnata dalla sua dichiarazione: «A parte Wanna Marchi che sono io, piacere di conoscervi, che se lo è tatuato a 83, potete farlo anche voi a 70, 80, 92 perché no». I commenti degli utenti: «Ha una cattiveria unica». Anche Stefania Nobile ha condiviso la scena sulle sue stories Instagram. 🔗 Leggi su Open.online