Wanna Marchi | Il Nuovo Tatuaggio e la Frase Controverso che Ha Scatenato il Dibattito

Wanna Marchi festeggia i suoi 83 anni con un tatuaggio che riproduce una frase iconica, suscitando l'interesse e le polemiche di molti. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Wanna Marchi: Il Nuovo Tatuaggio e la Frase Controverso che Ha Scatenato il Dibattito

News recenti che potrebbero piacerti

Il tatuaggio di Wanna Marchi fa discutere. La figlia rilancia: "Il prossimo me lo faccio io" - facebook.com Vai su Facebook

Il primo tatuaggio di Wanna Marchi: "I cog*ioni vanno incu*ati" - All'età di 83 anni, la famosa ex televenditrice si è fatta immortalare mentre le viene fatto un tatuaggio sul braccio ... Riporta ilgiornale.it

Wanna Marchi a 83 anni si tatua una sua controversa frase sul braccio: guarda - Il volto tv, che ha raggiunto la fama negli anni ’80 e ’90 come conduttrice di televendite e che ha successivamente ricevuto e scontato una condanna per ... gossip.it scrive

Wanna Marchi si tatua la frase "I cog*ioni vanno incu*ati". Il video - Proprio così, il noto volto tv (nata a Castel Guelfo di Bologna nel 1942) - Riporta today.it

“I cogl*oni vanno in*ulati”, Wanna Marchi si tatua la frase choc - Wanna Marchi si tatua la sua frase più celebre e il video diventa virale su TikTok. Segnala blogtivvu.com

Wanna Marchi, tatuaggio choc a 83 anni: “Potete farlo anche voi” - La televenditrice più famosa e controversa di Italia immortalata con la scritta sul braccio sinistro. Segnala msn.com

“I cogl*oni vanno inc*lati”: Wanna Marchi se lo tatua e il video esplode su TikTok - A 83 anni Wanna Marchi si tatua la frase che l'ha resa famosa: il video su TikTok diventa virale e scatena reazioni contrastanti sui social. Riporta donnaglamour.it