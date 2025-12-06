Vongole portoghesi sequestrate La Finanza libera in mare 28 quintali

La storia si ripete. Vongole portoghesi o di dubbia provenienza che vengono 'trasformate' in italiane e vendute sul mercato. Prima che l'ennesima operazioni di questo tipo andasse in porto, è intervenuta la sezione della polizia stradale di Ferrara, che ha sequestrato 28 quintali di vongole, poi riversate in mare. E' accaduto sabato scorso: una pattuglia degli agenti di Codigoro, impegnati nella vigilanza della strada statale Romea, ha individuato un autocarro di nazionalità portoghese, isotermico e coibentato con due persone a bordo. Una volta fermato il veicolo, i due occupanti sono stati identificati e controllati.

