Vongole portoghesi sequestrate La Finanza libera in mare 28 quintali

Ilrestodelcarlino.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia si ripete. Vongole portoghesi o di dubbia provenienza che vengono ’trasformate’ in italiane e vendute sul mercato. Prima che l’ennesima operazioni di questo tipo andasse in porto, è intervenuta la sezione della polizia stradale di Ferrara, che ha sequestrato 28 quintali di vongole, poi riversate in mare. E’ accaduto sabato scorso: una pattuglia degli agenti di Codigoro, impegnati nella vigilanza della strada statale Romea, ha individuato un autocarro di nazionalità portoghese, isotermico e coibentato con due persone a bordo. Una volta fermato il veicolo, i due occupanti sono stati identificati e controllati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

