Volpiano Torino bimba di pochi mesi sbalzata fuori dall’auto dopo un incidente | è morta Ferita la mamma

Open.online | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nel Torinese dove una bambina di pochi mesi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 di sabato 6 dicembre sull’A5, in direzione Aosta, all’altezza di Volpiano. Secondo quanto riportato dalla Stampa, la piccola sarebbe stata sbalzata fuori dallauto e poi travolta da un altro veicolo. La dinamica. La madre, rimasta ferita, è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio della polizia stradale, ma lo scontro avrebbe coinvolto più automobili. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Azienda Zero, i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Torino Centrale, Volpiano e Chivasso, oltre agli ausiliari dell’Itp. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

