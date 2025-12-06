Volpiano Torino bimba di pochi mesi sbalzata fuori dall’auto dopo un incidente | è morta Ferita la mamma
Tragedia nel Torinese dove una bambina di pochi mesi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 di sabato 6 dicembre sull’A5, in direzione Aosta, all’altezza di Volpiano. Secondo quanto riportato dalla Stampa, la piccola sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto e poi travolta da un altro veicolo. La dinamica. La madre, rimasta ferita, è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio della polizia stradale, ma lo scontro avrebbe coinvolto più automobili. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Azienda Zero, i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Torino Centrale, Volpiano e Chivasso, oltre agli ausiliari dell’Itp. 🔗 Leggi su Open.online
