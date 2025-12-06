Volpiano bimba di pochi mesi muore sull’A5 | sbalzata dall’auto dopo l’impatto tra più veicoli
L’impatto poco dopo le 20, traffico bloccato e soccorsi immediati. Una tragedia improvvisa ha sconvolto il tratto dell’ autostrada A5 Torino–Aosta, all’altezza di Volpiano, quando, poco dopo le 20:00 di sabato 6 dicembre, un incidente tra più veicoli ha provocato la morte di una bambina di pochi mesi. La piccola sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto su cui viaggiava con la madre, rimasta ferita e soccorsa dal personale sanitario. L’intervento del 118 e dei vigili del fuoco si è concentrato nella corsia direzione Aosta, dove la circolazione è stata immediatamente interrotta per consentire l’operatività delle squadre d’emergenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
