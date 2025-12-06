Volontariato | Mattarella ' volano concreto costruzione bene comune'

Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - "La gratuità può apparire agli scettici un termine caduto in disuso, un'ingenua illusione per anime belle ma fuori dalla realtà. Al contrario, le sue azioni sono ispirazione e volano concreto di costruzione del bene comune". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025. Il Capo dello Stato ha quindi ricordato che il volontariato, genera "valore economico, effetti di moltiplicazione, anche consistenti risparmi per i conti pubblici. Un'altissima quantità di denaro pubblico". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Volontariato: Mattarella, 'volano concreto costruzione bene comune'

Argomenti simili trattati di recente

DIRETTA | Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al teatro Massimo di Palermo per la cerimonia di chiusura di Palermo Capitale italiana del volontariato 2025 Vai su X

Dichiarazione del Presidente Mattarella in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato per lo Sviluppo Economico e Sociale Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato per lo Svilu - facebook.com Vai su Facebook

Volontariato: Mattarella, 'volano concreto costruzione bene comune' - esprime, in questo senso, anche una dimensione di cittadinanza attiva, partecipe delle finalità indicate dalla Costituzione. Secondo iltempo.it

Mattarella “Volontariato palestra di democrazia concreta” - Qualche scettico si chiede a cosa serve il volontariato, ma l'Istat ci ... Lo riporta italpress.com

Volontariato, Mattarella: è palestra di democrazia concreta - (askanews) – “La sussidiarietà verticale e orizzontale è a pieno titolo parte del modello costituzionale”, “il volontariato è palestra di democrazia concreta che può immettere forza vital ... Si legge su askanews.it

Mattarella: il volontariato è una palestra di democrazia concreta - (askanews) – “La sussidiarietà verticale e orizzontale è a pieno titolo parte del modello costituzionale”, “il volontariato è palestra di democrazia concreta che può immettere forza vital ... Come scrive askanews.it

Mattarella sul volontariato: «Palestra di democrazia, antidoto contro le tossine» - L’intervento del Presidente della Repubblica intervenuto alla chiusura della cerimonia che si è tenuta al Teatro massimo di Palermo per celebrare l’anno vissuto come «Capitale del volontariato» e pass ... Come scrive msn.com