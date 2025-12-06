Volontariato Mattarella | paure messe in circolo da tossine indifferenza
Roma, 6 dic. (askanews) – Questo “è un tempo contrassegnato anche da paure suscitate da tossine messe in circolo ingannevolmente da indifferenze che non condannano la sopraffazione, la violenza, l’illegalità, da un allontanamento dalle ragioni della convivenza civile”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Teatro Massimo di Palermo alla cerimonia conclusiva di Palermo capitale del volontariato 2025. “Le tossine oscurano il futuro e il volontariato è un antidoto prodigioso” ha aggiunto il Capo dello Stato. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
