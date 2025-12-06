Volontariato | Mattarella ' patrioti coloro che lo praticano accresce patrimonio morale Nazione'
Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - Il volontariato si basa sull'"impegno di tante donne e tanti uomini, di tante ragazze e tanti ragazzi, di tanti anziani, di tante associazioni che si prendono cura anche della natura, dei nostri beni culturali, del nostro ambiente, che curano ferite presenti nella nostra società, che animano periferie e territori in preda allo sconforto dell'abbandono. Veri e propri patrioti che sanno come fraternità e solidarietà giovino anche a chi sviluppa questa dimensione di impegno. Un patrimonio che accresce il patrimonio morale del nostro Paese". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it
