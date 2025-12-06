Volontariato | Mattarella ' patrimonio impressionante comunità non ripiegata

Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - "La prossimità, prima rete di solidarietà, rende migliori e gratificanti le nostre vite. Qualche scettico si chiede a cosa serve il volontariato: riflettiamo sui dati resi noti recentemente dall'Istat: quasi cinque milioni di persone, oltre il nove per cento della nostra popolazione, che dedicano ogni anno 84 milioni di ore del proprio tempo non a se stessi, ma a gli altri, a chi ne ha bisogno. Anche soltanto in termini economici rappresenta un patrimonio impressionante, un patrimonio basato sulla gratuità, un impegno sia organizzato sia individuale, che riflette una comunità non ripiegata su se stessa, ma che sviluppa e pone in pratica valori di coesione sociale". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Volontariato: Mattarella, 'patrimonio impressionante, comunità non ripiegata

