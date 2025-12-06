Volontariato | Mattarella ' orgoglio di sentirsi comunità palestra di democrazia concreta'

Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - "Il volontariato è l'altro che entra nella propria vita e l'arricchisce. Il volontariato è il nostro vivere insieme. È la consapevolezza e, insieme, l'orgoglio di sentirsi comunità. Il volontariato, il Terzo settore, l'economia civile sono diventati un grande insieme di cui, più che utile, è necessario tener conto". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025. "La sussidiarietà –verticale e orizzontale– è, a pieno titolo, parte del modello costituzionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

