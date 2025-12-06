Volontariato | Mattarella ' fattore di unità Italia'

Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - "La nostra società è innervata dalle esperienze e dalla cultura dei volontari", dagli 'angeli del fango' intervenuti nell'alluvione di Firenze del 1966, ai giovani accorsi a sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali come i terremoti del Belice, del Friuli e dell'Irpinia, fino a vicende recenti. "Si potrebbe compilare un lungo calendario della solidarietà. Sono iniziative e comportamenti iscritti nella storia d'Italia. Il volontariato è stato fattore di unità". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

