Volontariato | Ciani ' grato a Mattarella sue parole incoraggiano tanti'

Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Sono profondamente grato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le parole pronunciate oggi a Palermo, in occasione della Cerimonia conclusiva di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025". Lo dichiara Paolo Ciani, vicepresidente del gruppo Pd-Id alla Camera e segretario di Demos. "Riconoscere i volontari come "veri e propri patrioti", protagonisti della solidarietà e dell'attuazione concreta dei principi costituzionali significa ricordare a tutto il Paese quanto decisivo sia questo patrimonio umano -prosegue Ciani-. Dai grandi momenti della nostra storia, dagli "angeli del fango" di Firenze del 1966 ai tanti interventi nelle calamità naturali, fino alle esperienze quotidiane nelle nostre città, il volontariato continua a generare coesione, valore sociale e persino risparmi per la spesa pubblica, come il Presidente ha sottolineato".

