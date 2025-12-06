Volley Serie D femminile | stasera alla Bertagnini Serve un’impresa per la Robur Massa contro l’Arizona

La Robur Massa va a caccia dell’impresa contro la seconda della classe. Stasera, alle 21, nella palestra della Bertagnini, per la 9ª giornata del girone A di Serie D, le ragazze di coach Mazzoni ospiteranno l’ Arizona Volley Sei Rose contro cui serve fare punti per tentare di risistemare una classifica deficitaria. Kristina Kice (nella foto) e compagne sono ultime con 4 punti – frutto del successo per 3-2 ottenuto con la Jenco Volley al primo turno e dei 3-2 incassati da Vaiano e Facile Salire Calci tra ottobre e novembre – a meno 3 dalla Jenco Volley. Non sarà facile per Magnani e compagne, che nelle ultime tre uscite sono cadute per 3-0 contro Fucecchio e Punto Sport e per 3-1 contro Valdarno Project, conquistando quindi un solo set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie D femminile: stasera alla Bertagnini. Serve un’impresa per la Robur Massa contro l’Arizona

Scopri altri approfondimenti

BEST ACES Rivediamoci i migliori punti dai nove metri nell’ultimo turno della SerieA1 @tigota_official : 1 @brittherbots4 @igor_volley 2 @isabellehaakofficial @imocovolley 3 @amandhasylves @monviso.volley 4 @beatrice.gardinii @ - facebook.com Vai su Facebook

Volley Serie D femminile: Aglianese in casa con Borgo San Lorenzo, Buggiano in trasferta a Scandicci. Oggi tre anticipi: La Fenice a Campi Bisenzio - Quattro in campo sabato, l’Avis Volley Pistoia della neo prima allenatrice Anna Agostini, domenica. msn.com scrive

Volley Serie D Femminile: la Kepha di Cefalù attende l’Alcamo. Big match a Monreale - La quarta giornata ha consolidato la gerarchia di vertice, ma il Girone A della Serie D Femminile si presenta come uno dei più variabili e dinamici del panorama regionale. Segnala cefalunews.org

Volley D/F – Busca lascia per strada il primo punto, bei colpi di Centallo e Alba - Busca lascia per strada il primo punto in casa di un Boves coriaceo, bei colpi per i rispettivi obiettivi di Centallo e Alba ... Si legge su ideawebtv.it

Volley Busca – Fie & Fiöi: la Serie D femminile conquista il big match ed è capolista in solitaria - Il prossimo appuntamento vedrà Busca affrontare in casa Cime Canelli Volley alle 20. Lo riporta tuttosport.com

Volley femminile, Egonu e Antropova fanno volare Milano e Scandicci: che risposta a Conegliano e Novara - Dopo i successi di Conegliano e Novara, Egonu e Antropova trascinano Milano e Scandicci. Si legge su sport.virgilio.it

Volley Busca – Fie & Fiöi: vittoria al tie-break per la D maschile, la femminile passa in scioltezza - Più complicata la giornata per i ragazzi della Serie C, messi in difficoltà dalla Erreesse ... Segnala tuttosport.com